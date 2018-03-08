وول ستريت تقلص خسائرها بعد استثناءات من الرسوم الحمائية

أغلق المؤشران داو جونز وستاندر آند بورز للأسهم الأميركية على انخفاض بعد جلسة تعاملات متقلبة يوم أمس الأربعاء مع محاولة المستثمرين استقراء السياسة التجارية للولايات المتحدة بعد أن وعد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم استيراد كبيرة، لكنه عاد وقال إن المكسيك وكندا قد تستثنيان من تلك الرسوم.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 82.76 نقطة، أو 0.33% إلى 24801.36 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.32 نقطة، أو 0.05%، ليغلق عند 2726.80 نقطة.

لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق مرتفعا 24.64 نقطة، أو 0.33%، إلى 7396.65 نقطة.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع إن من المقرر إطلاق مراسم توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وثيقة بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم في البيت الأبيض الساعة الثالثة والنصف عصرا (2030 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.