60 مليار جنيه أرباح بورصة مصر في 4 جلسات.. هل تستمر؟

سجلت مؤشرات البورصة المصرية مستويات قياسية وتاريخية جديدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث استقر مؤشرها الرئيسي أعلى مستوى 16 ألف نقطة.

وواصل رأس المال السوقي صعوده ليسجل مستويات تاريخية بعدما تجاوز مستوى 950 مليار جنيه بدعم مشتريات أجنبية قوية مقابل مبيعات محلية وعربية طفيفة في إطار عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قياسية خلال الجلسات الماضية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري وخلال الجلسات الأربع الماضية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 60.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 6.79% بعدما صعد من مستوى 892.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 952.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 6% بعدما أضاف نحو 941 نقطة خلال تعاملات الجلسات الأربع الماضية، مرتفعاً من مستوى 15443 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة تعاملات الأربعاء عند مستوى 16384 نقطة.

وخلال تعاملات جلسة أمس بلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 330.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية تتجاوز نحو 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، بنسبة 3.79% عند سعر 84 جنيه، بقيمة تداول بلغت 266.5 مليون جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 2.67% مضيفاً نحو 23 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 861 نقطة خلال إقفال جلسات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 884 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 4.98% مضيفاً نحو 105 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2106 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2211 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي 264.9 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي 258.7 مليون جنيه و6.13 مليون جنيه على التوالي.

وتصدر سهم "ايسترن كومباني" الأسهم القيادية الصاعدة بنسبة 6.14%، يليه سهم "هيرمس" بنسبة 3.88%، ثم سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 3.79%.

في المقابل، تصدر سهم "سوديك" الأسهم القيادية الهابطة بنسبة 4.55%، يليه سهم "أبوقير للأسمدة" بنسبة 3.26%، ثم سهم "عامر جروب" بنسبة 3.12%.