72 ساعة عاصفة للعملات الرقمية.. كم تخسر كل ساعة ؟

سجلت العملات الرقمية خسائر حادة وعنيفة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وسط توقعات باستمرار موجة الخسائر لحين ظهور محفزات جديدة تعيد الاستقرار لهذه السوق التي تواجه حروباً من الحكومات والبنوك المركزية.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"ومنذ تعاملات الأحد الماضي وحتى مساء الأربعاء، هوت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستوى 456.6 مليار دولار إلى نحو 398.3 مليار دولار فاقدة نحو 58.2 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 12.74%.

وعلى مدار الساعة وخلال الأيام الثلاثة الماضية، فإن الخسائر المجمعة للعملات الرقمية تتجاوز نحو 808 مليون دولار كل ساعة.

وخسرت أكبر 5 عملات رقمية تعد الأكثر انتشاراً وتداولاً في سوق العملات الإلكترونية نحو 40.5 مليار دولار خلال تعاملات الـ 72 ساعة الماضية وجاءت "بيتكوين" في المقدمة بخسائر تتجاوز نحو 23.8 مليار دولار.

"بيتكوين" التي تتصدر خسائر العملات الرقمية تراجعت خلال تعاملات الأيام الماضية بنحو 12.51% بعدما فقدت نحو 1412 دولار متراجعة من نحو 11280 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 9868 دولار في تعاملات متأخرة من أمس الأربعاء.

وهوت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" بنسبة 12.48% فاقدة نحو 23.8 مليار دولار بعدما هوت قيمتها السوقية من مستوى 190.6 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 166.8 مليار دولار في تعاملات مساء أمس، لتصل خسائر العملة التي تعد الأكثر انتشاراً إلى نحو 330 مليون دولار كل ساعة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 12.72% بعدما تراجعت من مستوى 849 دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 741 دولار في تعاملات مساء أمس فاقدة نحو 108 دولار.

وهوت قيمتها السوقية بنسبة 12.62% بعدما خسرت نحو 10.5 مليار دولار متراجعة من مستوى 83.2 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 72.7 مليار دولار في تعاملات مساء أمس. فيما بلغت خسائرها نحو 145 مليون دولار كل ساعة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتراجعت عملة "ريبل" بنسبة 5.5% فاقدة نحو 0.05 دولار بعدما انخفضت من مستوى 0.90 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 0.85 دولار.

وهوت القيمة السوقية لعملة "ريبل" من مستوى 35.3 مليار دولار إلى مستوى 33.3 مليار دولار خاسرة نحو ملياري دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 5.65% لتبلغ خسائرها نحو 0.027 مليون دولار كل ساعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وخسرت عملة "بيتكوين كاش" نحو 169 دولاراً بنسبة تراجع تقدر بنحو 13.56% بعدما هوت من مستوى 1246 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 1077 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لـ "بيتكوين كاش" بنسبة 13.27% فاقدة نحو 2.8 مليار دولار بعدما انخفضت قيمتها السوقية من مستوى 21.1 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 18.3 مليار دولار في تعاملات مساء أمس، لتسجل خسائر على مدار الساعة بنحو 0.038 مليون دولار.

وانخفضت عملة "ليتكوين" بنسبة 12.5% متراجعة من مستوى 208 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 182 دولار في تعاملات مساء الأربعاء.

وهوت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ليتكوين" من مستوى 11.5 مليار دولار إلى مستوى 10.1 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 12.17% بعدما فقدت نحو 1.4 مليار دولار لتسجل خسائر بنحو 0.019 مليون دولار كل ساعة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

