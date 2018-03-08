خطة استثمارية سعودية بريطانية بـ65 مليار جنيه استرليني

أعلنت بريطانيا والسعودية عن خطة طموحة بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 90.29 مليار دولار لتعزيز روابط التجارة والاستثمار في الأعوام القادمة.

واجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأعضاء مجلس الوزراء السعودي مع تيريزا ماي وأعضاء مجلس الوزراء البريطاني لإعلان عن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بـ Downing street وذلك بهدف تعزيز العلاقة بين السعودية وبريطانيا، حيث تم الإشارة إلى الفرص الضخمة أمام بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نتيجة رؤية 2030.

وقالت متحدثة باسم مكتب تيريزا ماي في بيان بعد اجتماع بين رئيسة الوزراء البريطانية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "تم الاتفاق خلال الاجتماع على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه على مدار الأعوام المقبلة، بما في ذلك استثمار مباشر في المملكة المتحدة ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في المملكة المتحدة".

وأضافت "هذه دفعة مهمة لازدهار المملكة المتحدة، ودلالة واضحة على الثقة الدولية القوية في اقتصادنا بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي".

وتعد السعودية وجهة مهمة للشركات البريطانية، بتواجد نحو200 مشروع تقدر حالياً قيمته بـ5.1 مليارات جنيه استرليني.

وتجاوزت العلاقات التجارية البريطانية والسعودية خلال السنوات الخمس الماضي 3.2 مليارات جنيه، كما قدر حجم التبادل التجاري في البضائع والخدمات 9 مليارات جنيه خلال عام 2016.