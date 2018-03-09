قفزة قياسية أسبوعية بسوق مصر مع زيارة ولي العهد السعودي

سيطر الاتجاه الصاعد على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وشهد الأسبوع الأول من الشهر الجاري تسجيل قمم تاريخية جديدة، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مستويات تقترب من 16500 نقطة، بالتزامن مع وصول رأس المال السوقي لأعلى مستوى على الإطلاق.

وتأتي الارتفاعات القياسية تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر خلال الأيام الماضية، والتي شهدت الإعلان عن العديد من المحفزات الإيجابية التي دفعت الأسهم المدرجة إلى مستويات تاريخية وقمم جديدة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 65.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 6.36% بعدما صعد من مستوى 892.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 957.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفزة المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 6.66% بعدما أضاف نحو 1029 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعاً من مستوى 15443 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 16472 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الثلاثيني خلال تعاملات الأسبوع نحو 976.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.9 مليار جنيه.

وصعد سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 10.62% في تعاملات الأسبوع عند مستوى 85.18 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 779.8 مليون جنيه، وبحجم تداولات بلغ نحو 9.5 مليون سهم.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 3.83% مضيفاً نحو 33 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 861 نقطة خلال إقفال جلسات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 894 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي قفز بنسبة 6.5% مضيفاً نحو 137 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2106 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2243 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع خلال تعاملات الأسبوع بصافي بلغ نحو 1.02 مليار جنيه. فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة إجمالية بلغت نحو 520.13 مليون جنيه و505.14 مليون جنيه على التوالي.