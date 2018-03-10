مكاسب كبيرة للأسهم الأميركية مع انحسار التضخم

صعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية أكثر من واحد بالمئة وأغلق المؤشر ناسداك عند مستوى قياسي مرتفع، مع انحسار مخاوف التضخم بعد نشر أحدث تقرير شهري بشأن الوظائف في أميركا.

وقفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة في فبراير/شباط مسجلا أكبر زيادة في أكثر من عام ونصف العام، لكن تباطؤا في نمو الأجور يشير فقط إلى زيادة تدريجية للتضخم هذا العام وهو ما خفف التوقعات لزيادات سريعة في أسعار الفائدة الأميركية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 440.53 نقطة، أو 1.77 بالمئة، إلى 25335.74 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 47.60 نقطة، أو 1.74 بالمئة ليغلق عند 2786.57 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 132.86 نقطة، أو 1.79 بالمئة، إلى 7560.81 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب كبيرة، مع صعود داو جونز 3.25 بالمئة وستاندرد آند بورز 3.54 بالمئة وناسداك 4.17 بالمئة.