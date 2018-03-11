الأسهم السعودية تتداول عند أعلى مستوياتها بـ 30 شهراً

صعدت مؤشرات قطاعات الأسهم السعودية، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 30 شهراً في تداولات اليوم الأحد بدعم عوامل دفع قوية أبرزها ارتفاع الثقة بأداء الاقتصاد السعودي، مع المشاريع المقبلة، والميزانية التوسعية للدولة وصناديقها المختلفة.

وعاد القطاع البنكي لتسجيل المكاسب، بعد القلق الذي اعترى ذلك القطاع بسبب المطالبات من هيئة الزكاة والتي بدأت آثارها ومخاوفها بالانحسار، بجانب أداء قوي لقطاع الاتصالات بقيادة سهم STC، فقد حقق صعود في جلسة اليوم.

وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، في مقابلة مع "العربية" إن "أول جلسة خلال الأسبوع تشهد عدة اتجاهات ومؤشرات ناجحة، وعلى رأسها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا وما شهدته من اتفاقيات كبرى تبشر بمشاريع مقبلة في قطاعات الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات المهمة ذات الأبعاد الاستراتيجية".

وأشار فدعق إلى ارتفاع أسعار النفط التي أعطت دفعة قوية لمؤشر السوق السعودية، بجانب دفعة لقطاع البنوك من توقعات بحلول قريبة للاعتراضات على مطالبات هيئة الزكاة والدخل متوقعا أن يجري خلال الأسابيع المقبلة تطورات في هذه الموضوع.

كما أشار إلى زخم السيولة وقيم التداولات فوق 4.6 مليار ريال، تقودها الارتفاعات القوية في المؤشر العام بأعلى مستوى منذ 30 شهراً، بجانب التوزيعات النقدية الإيجابية للشركات، والنتائج المالية التي فاقت التوقعات في عدد من الشركات.

إغلاق جلسة اليوم

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 133.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7696.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 184 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 30 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم، ومجموعة السعودية، وبوبا العربية، والتعاونية، والتصنيع الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المواساة، وساكو، وتكافل الراجحي، والبابطين وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.05% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 7.70 نقطة ليقفل عند مستوى 3109.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 آلاف سهم تقاسمتها 166 صفقة.