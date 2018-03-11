الأسهم السعودية تضيف 39 مليار ريال في أسبوع

استفاد المؤشر العام للسوق المالية السعودية #تداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، من عمليات الشراء الانتقائي على أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق، في مقدمها تلك القيادية وأبرزها أسهم #سابك وقطاعات المصارف والاتصالات والإعلام، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من وزن المؤشر الذي تخطى مجدداً مستوى 7500 نقطة.

وأنهى المؤشر العام جلسات الأسبوع صاعداً إلى 7562.11 نقطة في مقابل 7411.16 نقطة الخميس من الأسبوع الذي سبق، بزيادة 150.95 نقطة نسبتها 2.04%. ما زاد مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 4.65% تعادل 336 نقطة، وذلك عند المقارنة بإغلاق السوق نهاية العام 2017 البالغ 7226 نقطة.

وشهدت جلسات الأسبوع التداول بأسهم 181 شركة، حيث ارتفعت أسعار 114 سهماً، بينما تراجعت أسعار 63 سهماً، فيما استقرت 4 أسهم على مستويات الأسبوع الماضي، ما رفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.78 تريليون ريال (475 مليار دولار) بزيادة 39.4 مليار ريال (10.5 مليار دولار) بنسبة 2.27%.

وزادت السيولة المتداولة بنسبة 1.4% إلى 16.4 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، في مقابل 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار) للأسبوع الماضي، بحسب صحيفة "الحياة".