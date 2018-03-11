لهذه الأسباب.."الرياض ريت" تعتزم رفع رأسمال الصندوق

أعلنت الرياض المالية عن إتاحة شروط وأحكام صندوق "الرياض ريت" التي تشمل زيادة رأسمال الصندوق لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة رأسمال صندوق "الرياض ريت".

وأوضحت في بيان نشر على موقع "تداول"، أن النمو المتواصل للأصول عالية الجودة، وإيجاد مصادر إضافية للتدفقات النقدية، والتوسع في القطاعات المختلفة هي أهداف زيادة رأسمال الصندوق من 500 مليون ريال إلى 1,633 مليون ريال.

علماً بأن تفاصيل وأسباب زيادة رأسمال الصندوق هي كالتالي:

1 - التوسع في قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على مبنى الجامعة السعودية الإلكترونية الواقع بحي الربيع.

2 - استمرار التوسع في مدينة جدة بالاستحواذ على عقار يضم العديد من المستأجرين على طريق تجاري رئيسي ومركز أمنية الواقع في حي الروضة بمدينة جدة، ويحتوي على مكاتب ومحلات تجزئة وشقق سكنية.

3 - الاستحواذ على مجمع فندق كمبينسكي الرياض والذي يحتوي على فندق وقاعة حفلات ومركز أعمال ومنتجع صحي وستة مطاعم وشقق سكنية ومحلات تجزئة مؤجرة على أكاديمية شركة الاتصالات السعودية.

4 - سداد جزء من تسهيلات المرابحة على الصندوق.