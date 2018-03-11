ذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن #مصر تستهدف طرح أكثر من 20 شركة في البورصة المصرية بهدف "توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل توسعات استثمارية".

ووفقاً للبيان، جرت مناقشة "خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات" خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين كبار بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي.

ولم يتضح من البيان ما إذا كان سيتم طرح الشركات المستهدفة بالكامل خلال العامين القادمين أم أن هناك إطاراً زمنياً مختلفاً.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن "شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات" دون ذكر أسماء شركات بعينها.

وكان الجارحي قد أبلغ رويترز في يناير كانون الثاني أن بلاده تسعى لطرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا.

وفي يناير كانون الثاني 2016، أعلنت الرئاسة أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.