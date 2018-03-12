الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

ارتفع مؤشر #نيكاي القياسي لأعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع في #بورصة_طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، بفضل أسهم التكنولوجيا، لكن المكاسب المبكرة تقلصت مع تضرر المعنويات من شبهة فضيحة محاباة في اليابان.

وصعد "نيكاي" 1.7% إلى 21824.03 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 28 فبراير، لكنه أقل من أعلى مستوياته خلال اليوم عند 21971.16 نقطة.

وبحسب وثائق اطلعت عليها "رويترز"، أُزيل اسم زوجة رئيس وزراء اليابان #شينزو_آبي ووزير المالية تارو آسو من وثائق تتناول صفقة بيع أرض مثيرة للجدل.

ولاحقت آبي تساؤلات بشأن صفقة بيع أرض مملوكة للدولة بتخفيض كبير في الأسعار، لمؤسسة تدير مدارس تربطها صلات بزوجته آكي منذ العام الماضي.



وقال يوتاكا ميورا المحلل الفني في ميزوهو سيكيورتيز: "لو لم تفسد الأنباء المزاج العام لاختبر نيكاي 2200 نقطة".

وارتفعت السوق بصفة عامة بعد بيانات الوظائف الأميركية لشهر فبراير، والتي خففت من حدة المخاوف بشأن التضخم ورفع كبير في #أسعار_الفائدة بالولايات المتحدة.



وزاد مؤشر #توبكس الأوسع نطاقاً 1.5% إلى 1741.30 نقطة.