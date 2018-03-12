3 أهداف لطرح أكثر من 20 شركة بالبورصة المصرية..ما هي؟

أكد الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر هاني توفيق في مقابلة مع "العربية " أن ما تستهدفه #مصر بطرح أكثر من 20 شركة في البورصة، سيساهم في تحقيق 3 أهداف:

أولا - توفيرِ تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل توسعاتها الاستثمارية، لذا يتم طرحها في سوق المال.

ثانيا- تنشيط البورصة المصرية، لاسيما وأن آخر طرح لشركات حكومية في البورصة كان في عام 2005، حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ثالثا- توفير مصادر بالدخل الأجنبي، مع جذب العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في هذه الطروحات.

وبينما أظهرت مناقشة خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخصّ برنامج الطروحات أن الطرحَ يتضمنُ شركاتٍ في مجال الطاقة و #البتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، أكد توفيق أن شركات البترول والطاقة هي الشركات الأولى بالطرح في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، نوه بأن الطروحات لا بد أن تكون في صورة زيادة رؤوس الأموال، بحيث تكون الحكومة هي التي تستحوذ على الحصة الأكبر فيها.

4 بنوك لتسويق وإدارة إصدار سندات باليورو

وفي حين أشارت وزارة المالية المصرية إلى أنه قد وقع الاختيار على 4 بنوك عالمية لتسويق وإدارة إصدار سندات دولية باليورو في السنة المالية 2017-2018، حذر توفيق أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة الدين الخارجي على مصر بعدما وصل إلى 90 مليار دولار، واصفا هذا الرقم بـ"المخيف".

لكنه عاد ليطمئن، أن طرح أسهم الشركات في #البورصة سيجذب مستثمرين أجانب، وهذا سيكون أحد الأسباب في تسديد هذه المديونية.

وكانت وزارة المالية قد ذكرت أن البنوك الأربعة هي دويتشه بنك وبي.إن.بي باريبا والإسكندرية سان باولو وستاندرد تشارترد.

وتتوقع مصر طرح سندات بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو خلال إبريل المقبل.

وقالت الوزارة "السندات الجديدة تعد جزءا من جهود وزارة المالية لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للسنة المالية 2017-2018".

وأضافت أنها ستستعين في إصدار السندات بخدمات مكتب المستشار القانوني المحلي التميمي ومشاركوه ومكتب المستشار القانوني الدولي ديكرت، والذين سبق لهما المشاركة في إجراءات طرح السندات الدولارية البالغة قيمتها أربعة مليارات دولار والتي صدرت في فبراير الماضي.