أسهم أوروبا ترتفع.. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات ضعيفة مع ترقب المستثمرين أحدث بيانات التضخم من الولايات المتحدة، بينما كانت نتائج الأعمال سبباً لتحركات كبيرة لسهمي إلياد وإي.أون.

ونزل سهم شركة الاتصالات الفرنسية إلياد 6.7%، رغم أنها أعلنت زيادة المبيعات السنوية والأرباح للعام 2017 .

إذ أشار المتعاملون إلى استقرار إيرادات الخطوط الثابتة في الربع الأخير من السنة الماضية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بينما صعدت الأسهم الإسبانية 0.3% والإيطالية 0.4 %.

وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% .

وارتفع سهم إي. أون 4.4% بعد إعلان الشركة نتائجها.

وقالت الشركة إنها سترفع التوزيعات النقدية في 2018 و2019.