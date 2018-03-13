بورصة مصر تتجاوز جني الأرباح وتنطلق إلى قمم جديدة

تواصل البورصة المصرية تحقيق قمم ومستويات تاريخية جديدة، مع استمرار المحفزات الإيجابية التي تعلنها الحكومة سواء على صعيد الاستثمارات أو على صعيد التضخم وأيضاً تحسن سوق الصرف خلال الفترات الماضية.

ودفعت المشتريات القوية للمستثمرين العرب والأجانب إلى أن تتخلص المؤشرات والأسهم المدرجة من عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين المصريين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 14.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 1.55% بعدما صعد من مستوى 954.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأحد الماضي ليسجل نحو 969.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الاثنين.

وعلى صعيد المؤشرات، قفزة المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.14% مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق، بعدما أضاف نحو 350 نقطة خلال تعاملات أمس، مرتفعاً من مستوى 16391 نقطة في إغلاق تعاملات الأحد الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند مستوى 16742 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم المدرجة نحو 505.63 مليون سهم، بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.17 ألف عملية.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 3.69% عند سعر 87.10 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 157.9 مليون جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 1.22% مضيفاً نحو 11 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 894 نقطة خلال إقفال جلسات الأحد الماضي ليسجل نحو 905 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي قفز بنسبة 1.11% مضيفاً نحو 25 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2217 نقطة في إغلاق تعاملات الأحد الماضي ليسجل مستوى 2242 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي 210 ملايين جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي 193.4 مليون جنيه و16.6 مليون جنيه على التوالي.

وتصدر سهم "السويدي إليكتريك" الأسهم القيادية الصاعدة بنسبة تتجاوز 10%، تلاه سهم "بايونيرز القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "العربية للإسمنت" بنسبة 9.97%.

في المقابل تصدر سهم "ايسترن كومباني" الأسهم القيادية الهابطة بنسبة 2.35%، تلاه سهم "مصر للألمنيوم" بنسبة 1.45%، ثم سهم "سوديك" بنسبة 0.88%.