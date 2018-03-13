بورصة مصر تكسب في 9 جلسات ضعف أرباحها في 2013

واصلت #البورصة_المصرية مكاسبها القياسية خلال الجلسات التسع الماضية وتحديداً منذ بداية شهر مارس الجاري. وتمكنت المؤشرات من تحقيق قفزات كبيرة بعدما أعلن #البنك_المركزي_المصري خفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض في منتصف الشهر الماضي، ما دفع إلى عودة المستثمرين الأجانب وارتفاع مستويات السيولة التي دخلت السوق عقب إعلان القرار.

وخلال 9 جلسات فقط في شهر مارس الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 86.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز 11.53%، بعدما صعد من مستوى 892.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الشهر الماضي، ليسجل نحو 978.3 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم.

وبذلك تتجاوز أرباح الأسهم المدرجة خلال الجلسات التسع الماضية ضعف مكاسب البورصة المصرية خلال العام 2013، الذي ربحت فيه الأسهم المدرجة نحو 42.6 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 10%، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق، بعدما أضاف نحو 1553 نقطة منذ بداية الشهر الجاري، مرتفعاً من مستوى 15472 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي ليسجل مستوى 16995 نقطة بمنتصف تعاملات اليوم.

في المقابل، تمكن المؤشر الرئيسي من إضافة 1334 نقطة خلال جلسات العام 2013، وحقق ارتفاعاً وقتها بنسبة 23.4% ليسجل مستوى 6782 نقطة بنهاية تعاملات العام.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 5.93% مضيفاً نحو 51 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 860 نقطة خلال إقفال جلسات الشهر الماضي ليسجل نحو 911 نقطة بحلول منتصف تعاملات اليوم.

لكن في العام 2013 تمكن المؤشر من إضافة نحو 65 نقطة فقط ليسجل مستوى 542 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي قفز بنسبة 8.53% مضيفاً نحو 176 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 2107 نقاط في إغلاق تعاملات الشهر الماضي ليسجل مستوى 2283 نقطة بمنتصف تعاملات اليوم.

في المقابل، حقق المؤشر الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنحو 124 نقطة فقط خلال العام 2013، بعدما أنهى جلسات العام عند مستوى 923 نقطة.