خسائر الليرة التركية تتعمق وسط قلق بشأن الاقتصاد وسوريا

سجلت #الليرة_التركية مستوى متدنياً قياسياً مقابل اليورو وارتفعت عوائد السندات لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، بفعل قلق المستثمرين من اتساع العجز في المعاملات الجارية والحرب في #سوريا واحتمال إجراء #انتخابات_مبكرة.

ونزلت العملة التركية إلى 4.7761 ليرة لليورو. ومقابل العملة الأميركية لامست الليرة أضعف مستوياتها منذ منتصف ديسمبر عند 3.8715 ليرة للدولار.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 12.75%، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2017 من 12.38% أمس. وارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع الماضي متأثراً أيضاً بمعدل تضخم أعلى من التوقعات وخفض التصنيف السيادي لـ #تركيا.