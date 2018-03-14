الأنظار تتجه للذهب مع تعاظم المخاوف من حرب تجارية

استقرت #أسعار_الذهب اليوم الأربعاء، حيث تحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع #الدولار في أعقاب إقالة وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون بشكل مفاجئ على نحو أثار مخاوف بشأن سياسات الحماية التجارية الأميركية التي أثرت على شهية المخاطرة العالمية.

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش استقر الذهب عند 1325.93 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن الأصفر 1330.02 دولار للأوقية خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس.

وأقال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وزير الخارجية تيلرسون أمس الثلاثاء، بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن السياسة تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران. وحل مايك #بومبيو، مدير المخابرات الأميركية الموالي لترمب، محل تيلرسون.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.42% إلى 16.61 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 968.40 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2% إلى 992.95 دولار للأوقية.