التوترات السياسية والاقتصادية تزيد من الاقبال على الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة في ظل توترات سياسية بين بريطانيا وروسيا وتجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية.



وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1325.06 دولار للأونصة ، ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أبريل نيسان التي جرى تداولها عند 1325.20 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".



وتصاعد التوتر السياسي أمس الأربعاء بعدما قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سترد على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية استهداف عميل روسي مزدوج سابق في إنجلترا بغاز أعصاب في هجوم تتهم لندن موسكو بالمسؤولية عنه.



وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلق المستثمرين أيضا يوم الثلاثاء بعدما أقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي يعتبر من داعمي التجارة الحرة ليحل محله مدير المخابرات الأميركية مايك بومبيو الموالي لترمب.



وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 16.54 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 960.30 دولار للأونصة.



وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 989.30 دولار للأونصة بعدما سجل 1006.30 دولار للأونصة في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ الأول من مارس آذار.