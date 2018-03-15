السعودية تعين 4 بنوك عالمية لترتيب إصدار مرتقب للسندات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها، إن #السعودية عينت كلا من "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"مورغان ستانلي"، بنوك رئيسية لترتيب الإصدار المقبل من #السندات الدولارية.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم الإفصاح عن قيمة الإصدار بعد، علماً أن #مكتب_إدارة_الدين العام كشف في أكتوبر الماضي عن أن الحكومة تنظر في ما إذا كانت ستصدر سندات دولية بحجم كبير أو تقسيمها على عدد من الإصدارات بحجم أصغر.

يذكر أن السعودية قامت بإصدار ثلاث شرائح من السندات الدولارية منذ العام 2016، أولاها بـ17.5 مليار دولار، والثانية بـ9 مليارات دولار من الصكوك، أما الإصدار الثالث فبلغ حجمه 12.5 مليار دولار.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، قد قال إن المكتب بصدد تحليل الأسواق، وترتيب أوقات الإصدارات المحلية والخارجية من السندات والصكوك، متوقعاً إصدار صكوك عالمية للسعودية، و"شريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية، وكل ذلك يعتمد على وضع السوق عالمياً".

وأشار السيف في مقابلة سابقة مع "العربية" إلى نجاح المملكة في "تثبيت الإصلاحات المالية الأخيرة، والاستفادة بتقليل هامش تكاليف إصدار الدين بنسبة 30%"، موضحاً أن وزارة المالية بدأت "تنفيذ استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تعتمد على التوزيع الجغرافي للقروض بأفضل تكلفة وبما يعكس مدى الإصلاحات التي جرت والتي ستجري".