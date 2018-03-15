سي.آي كابيتال المصرية تتجه لإدراج 43.6% بالبورصة

قالت سي.آي كابيتال، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، اليوم الخميس، إنها تعتزم المضي في طرح عام أولي سيفضي إلى إدراج ما يصل إلى 246.9 مليون سهم تعادل 43.6 من رأسمالها بالبورصة المصرية.

وأوضحت سي.آي كابيتال في بيان أن الطرح سيتكون من بيع ثانوي للأسهم من قبل مساهمي المجموعة الحاليين يعقبه استخدامهم جزءا من الحصيلة لشراء ما تصل قيمته إلى مليار جنيه، ما يعادل 56.85 مليون دولار من الأسهم الجديدة في اكتتاب مغلق.

وتعمل الشركة حاليا على نيل الموافقات التنظيمية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتتوقع القيام بالطرح خلال الربع الثاني من العام.

وأضافت الشركة أن الطرح سيقسم إلى شريحة دولية للمستثمرين من المؤسسات في دول من بينها مصر وأخرى للأفراد في البورصة المصرية، وأن سعر الطرح سيتحدد من خلال عملية لبناء سجل أوامر الاكتتاب.

وقالت إن حصيلة الطرح ستستخدم للتوسع في الأنشطة القائمة، ودخول مجالات جديدة، وتعزيز الميزانية العمومية، وتمويل الأغراض العامة للشركة.

وقال محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في البيان "محفظتنا المتنوعة من الحلول المالية تمكننا من أن نكون مستفيدا رئيسيا من الانتعاش القوي للاقتصاد المصري، علاوة على ذلك فإن حصيلة طرح المجموعة ستستثمر في استراتيجيتنا التوسعية الطموح لتوسعة خطوط أعمالنا القائمة، وتعزيز هيكل رأسمالنا، وترسيخ حضورنا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية".

وبلغت إيرادات سي.آي كابيتال 1.85 مليار جنيه في 2017، وصافي الربح العائد للمساهمين 251 مليون جنيه بزيادة 144% و104% على الترتيب، حسب ما ذكر البيان.