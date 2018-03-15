مشتريات المركزي في صناديق المؤشرات تدعم أسهم اليابان

حقق مؤشر #نيكاي الياباني مكاسب محدودة اليوم الخميس، إذ أشار متعاملون إلى أن #بنك_اليابان المركزي اشترى صناديق للمؤشرات المتداولة مما بدد أثر انخفاض أسهم شركات تصنيع الآلات.

وارتفع مؤشر "نيكاي" القياسي 0.1% ليغلق عند 21803.95 نقطة، بعد أن أنهى الجلسة الصباحية منخفضاً.

وارتفعت أسهم شركات التجزئة مع صعود أسهم "فاميلي مارت" 1.9% و"ماروي" 7.3%.

وسجلت شركات تصنيع آلات البناء وأجزاء الآلات أداء أضعف من أداء السوق، حيث تأثرت سلبا بالمخاوف من أن تضر التوترات التجارية العالمية الطلب بعد أن سعى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لفرض رسوم جديدة على #الصين.

وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء، إن إدارة ترمب تضغط على الصين لخفض فائض تجارتها مع #الولايات_المتحدة بواقع 100 مليار دولار.

ويقول محللون إن مطالب ترمب قد تخفض #الصادرات_الصينية، والإنفاق الرأسمالي مما قد يقلص الطلب على الآلات التي تصنعها الشركات اليابانية والتي يحقق الكثير منها مبيعات كبيرة في الصين.

وانخفضت أسهم "كوماتسو" 1.7% و"هيتاشي" 3.1%، وكلتاهما تعملان في مجال تصنيع آلات البناء.

ونزلت أسهم "إن.تي.إن" 3.2% و"دي.إم.جي موري" 1.5%، فيما انخفضت أسهم "أوكوما" 1.5%.

واستقر مؤشر #توبكس الأوسع نطاقاً دون تغير يذكر عند 1743.60 نقطة.