سياسات أميركا تقلص الشهية على أسهم اليابان

انخفض مؤشر #نيكاي للأسهم اليابانية اليوم الجمعة، في تعاملات متقلبة وسط المخاوف المرتبطة بضبابية السياسة الأميركية، والتي قلصت شهية المستثمرين للمخاطرة، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية.

وأغلق مؤشر "نيكاي" القياسي منخفضا 0.6% عند 21676.51 نقطة، بعدما سجل ارتفاعاً في التعاملات المبكرة. وعلى مدى الأسبوع، حقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 1%.

وتراجع الدولار 0.4% إلى 105.940 ين عقب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قالت فيه إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قرر إقالة مستشاره للأمن القومي إتش.آر مكماستر.

ومما أثر سلباً على المعنويات أيضا الأنباء الواردة عن أن المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، طلب من منظمة ترمب وثائق بعضها يتعلق بروسيا، وفقاً لما ذكرته "نيويورك تايمز" أمس الخميس، نقلا عن مصدرين مطلعين.

وسجلت أسهم ذات ثقل على المؤشر أداء أضعف من السوق، حيث نزل سهم "فانوك كورب" 1.6% و"تي.دي.كيه كورب" 3.3% و"طوكيو إلكترون" 1.4%.

وأقبل المستثمرون أيضاً على بيع أسهم المرافق، فهبط سهم "كانساي" للطاقة الكهربائية 2.4% و"تشوبو" للطاقة الكهربائية 1.3%.

وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.4% لينهي اليوم عند 1736.63 نقطة.