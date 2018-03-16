للأسبوع الخامس.. بورصة مصر تكسر قمماً تاريخية

للأسبوع الخامس على التوالي، واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لتكسر مستويات عليا، وتلامس مؤشراتها قمماً قياسية وتاريخية جديدة.

ولأول مرة في تاريخ #البورصة_المصرية يسجل مؤشرها الرئيسي مستوى يفوق 17 ألف نقطة، خلال بعض تعاملات الأسبوع، وأيضا سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة أعلى مستوى في تاريخه عند مستوى يفوق 975 مليار جنيه.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم#الشركات_المدرجة نحو 14.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 1.51%، بعدما صعد من مستوى 957.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 972.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي #ايجي_إكس_30 بنسبة 3.20%، بعدما أضاف نحو 527 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعاً من مستوى 16472 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 16999 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.5 مليار سهم، بقيمة 9.1 مليار جنيه.

وصعد سهم #البنك_التجاري_الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 4.31%، خلال تعاملات الأسبوع، ليصل إلى مستوى 88.85 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، وبحجم تداولات بلغ 16.42 مليون سهم.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 0.55%، مضيفاً نحو 5 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 894 نقطة خلال إقفال جلسات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 899 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي قفز بنسبة 1.24%، مضيفاً نحو 28 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 2243 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى 2271 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وخلال تعاملات الأسبوع، اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليار جنيه و133.13 مليون جنيه على التوالي.