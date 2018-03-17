إنتاج الصناعة يقلص خسائر الأسبوع للأسهم الأميركية

ارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مدعومة ببيانات قوية للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، لكنها تنهي الأسبوع على خسائر تزيد عن 1 بالمئة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 72.85 نقطة، أو 0.29 بالمئة، لينهي جلسة التداول في بورصة وول ستريت عند 24946.51 نقطة، بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.68 نقطة، أو 0.17 بالمئة، عند 2752.01 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.25 نقطة، أو صفر في المئة، إلى 7481.99 نقطة.

وينهي داو جونز الأسبوع على خسارة قدرها 1.57 بالمئة، في حين هبط ناسداك 1.27 بالمئة، وستاندرد آند بورز 1.04 بالمئة.