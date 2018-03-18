بورصة مصر تكسر مستوى جديدا وتربح 9 مليارات جنيه بدقائق

مستويات جديدة كسرتها مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات مبكرة من صباح اليوم الأحد، بدعم مشتريات قوية من قبل المستثمرين المصريين، مقابل مبيعات أجنبية وعربية طفيفة.

وتمكن المؤشر الرئيسي من كسر مستوى جديد بعدما لامس مستوى 17250 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ البورصة المصرية.

ووفقاً لبيانات #البورصة_المصرية، وخلال أول نصف ساعة من تداولات صباح اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 9 مليارات جنيه، بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 0.92% بعدما صعد من مستوى 972.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 981.4 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.48% بعدما أضاف نحو 251 نقطة، مرتفعاً من مستوى 16999 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل في الوقت الحالي مستوى 17250 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم خلال أول نصف ساعة من بدء التداول نحو 106.01 مليون سهم، بقيمة 317.29 مليون جنيه، عبر تنفيذ 4.06 ألف عملية.

وقفز سهم #البنك_التجاري_الدولي، صاحب الوزم النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، بنسبة 2.48 % عند سعر 91.05 جنيه مسجلاً بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، بقيمة تداول بلغت 49.6 مليون جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 0.29% مضيفاً نحو 3 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 899 نقطة خلال إقفال جلسات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 902 نقطة في الوقت الحالي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إي جي إكس 100" والذي صعد بنسبة 0.5% مضيفاً نحو 12 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2271 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2283 نقطة في الوقت الحالي.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي 49.9 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 288.8 ألف جنيه و69.22 مليون جنيه على التوالي.

وخيم الارتفاع على الأسهم القيادية، تصدرها سهم "القلعة" بنسبة 9.04%، تلاه سهم "المصرية للمنتجعات" بنسبة 4.4%، ثم سهم "طلعت مصطفى" بنسبة 3.57%.

في المقابل تراجع سهم "جلوبال تيلكوم" بنسبة 0.91%، ثم سهم "أبوقير للأسمدة" بنسبة 0.34%.