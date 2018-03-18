أطلقت وحدة بث الأفلام عبر الإنترنت التابعة لمحرك البحث الصيني العملاق #بايدو طرحاً عاماً أولياً في #نيويورك، بقيمة 2.4 مليار دولار، حيث ستستخدم الحصيلة لتوسيع نطاق المحتوى المتاح.

ومن المتوقع أن يمنح الإدراج وحدة #آي_تشي_يي قوة مالية إضافية في إطار السباق مع منافسيها بالسوق الصينية، مثل "يوكو تودو" التابعة لمجموعة #علي_بابا القابضة.

وقالت الشركة في إفصاح للجنة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة، إنها ستطرح 125 مليون سهم بسعر بين 17 و19 دولاراً، بحسب "رويترز".

ويمكن لمرتبي الإصدار بيع 18.75 مليون سهم إضافي، وفي حالة ممارسة الحق بالكامل ستصل قيمة العملية إلى نحو 2.7 مليار دولار.

وقالت "آي تشي يي" ، التي ستدرج أسهمها في بورصة #ناسداك، إنها تتوقع استخدام نحو نصف الحصيلة لتوسيع نطاق المضمون وتدعيمه، بينما ستخصص نسبة 10% للدعم التكنولوجي وتوجه النسبة الباقية للأغراض العامة للشركة.

وتملك "بايدو" 80.5% وستظل المساهم المهيمن بعد استكمال الطرح. وقالت "آي تشي يي" إنه في نهاية فبراير بلغ عدد المشتركين 60.1 مليون يسدد أكثر من 98% منهم اشتراكات.