غداً بدء الاكتتاب في صندوق "سويكورب وابل ريت"

من المنتظر أن يبدأ غداً الاثنين الاكتتاب في وحدات صندوق "سويكورب وابل ريت" في السعودية ويستمر لمدة 15 يوم عمل على أن ينتهي في 8 إبريل 2018.

وسيكون الطرح متاحاً للمستثمرين لبدء تقديم طلبات الاشتراك خلال فترة الطرح عبر الموقع الإلكتروني للشركة والجهات المستلمة وهي مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، وشركة الجزيرة للأسواق المالية وبحد أدنى للاشتراك تبلغ قيمته 500 ريال، كما تبلغ رسوم الاشتراك نسبة 1% فقط (شاملة ضريبة القيمة المضافة) من إجمالي المبلغ المشترك.

ويبلغ حجم الصندوق المستهدف 1.18 مليار ريال سعودي، ويعتزم الصندوق طرح 35.4 مليون وحدة للجمهور بسعر 10 ريالات سعودية للوحدة، ما يمثل 30% من حجم الصندوق، ما يبلغ قيمته 354 مليون ريال سعودي، كما تبلغ مدة الصندوق 99 سنة بدءا من تاريخ إدراجه.

ويمتلك صندوق " #سويكورب_وابل_ريت" -المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية- محفظة استثمارية تضم 4 عقارات تجارية مطورة ومدرة للدخل باسم "المكان مول" والتي تقع في كل من الرياض وتبوك وحفر الباطن والدوادمي، وهي عبارة عن مجمعات تجارية تضم تنوعا من المتاجر لاستهداف وتلبية احتياجات متجانسة للمستهلكين.

وقال مدير الصندوق شركة "سويكورب" في شروط وأحكام الصندوق، إن الأصول تتميز بتنوعها الجغرافي حيث تتوزع في مدن ومناطق مختلفة، كما تتواجد في مدن غير مستغلة تجاريا ويغلب الطلب فيها على وجهات تجارية وترفيهية مماثلة لعقارات الصندوق إما لقلة البديل أو لعدمه، بالإضافة لكونها حديثة الإنشاء حيث تم اكتمال بناء أقدم عقار في المحفظة في عام 2015م.

ويتمتع الصندوق بعدد من العوامل الرئيسية من بينها توفير أعلى عائد صافي مستهدف (بناءً على القيمة الاسمية) في المملكة مقارنة بالصناديق العقارية المطروحة ويبدأ من 7.7%، وتنوع المستأجرين حيث يزيد عددهم عن 420 مستأجرا، وتمتد مدة إيجار 50% من العقود بين 5 سنوات و20 سنة.