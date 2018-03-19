مجلس الاستقرار النقدي: العملات الافتراضية لا تشكل خطرا

كشفت دراسة لمجلس الاستقرار المالي، وهو الجهة الدولية المعنية بتقديم توصيات حول النظام المالي، أن العملات الافتراضية المشفرة لا تشكل حتى الآن أي خطر على الاستقرار المالي العالمي.

وأوضحت دراسة يترأسها محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، أن سوق العملات المشفرة يتطور بشكل سريع، لافتة إلى أن التقييم الأولي لهذه العملات يمكن أن يتغير إذا ما أصبحت هذه العملات أكثر استخداما أو متصلة بالنظام المالي المنظم.

وتكبدت عملة البتكوين خسائر بنحو 40% منذ بداية العام، وذلك بعد ارتفاعات وصلت إلى 1300% خلال العام الماضي.

وتأتي هذه الخسائر إثر توجه شركات التكنولوجيا العالمية إلى فرض قوانين صارمة على قطاع العملات المشفرة في ظل تفاقم القلق حيال الإعلانات المزيفة.

وقررت شركة غوغل الأسبوع الماضي إيقاف نشر أي إعلانات عن العملات المشفرة أو عن الطروحات الأولية لهذه العملات، اعتبارا من يونيو المقبل، ليشمل القرار أي إعلانات تتعلق بمحافظ العملات المشفرة ومنصات تداولها.

وتسببت هذه الأخبار في هبوط البتكوين 10% خلال جلسة الثلاثاء الماضي يوم صدور القرار، لتواصل تكبدها خسائر فاقت ستة عشرة في المئة حتى الآن.