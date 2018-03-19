مصر تستهدف جمع 80 مليار جنيه من طرح 23 شركة حكومية

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لقناة سي.بي.سي التلفزيونية إن بلاده ستطرح أول شركة حكومية في إطار برنامج الطروحات خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وكانت الحكومة المصرية كشفت في وقت سابق اليوم عن 23 شركة تعتزم إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه، ما يعادل 4.55 مليار دولار من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.

وقالت الحكومة في بيان إن من المستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً "من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي".

وتعمل الشركات المزمع إدراجها في قطاعات من بينها خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والقطاع العقاري وخدمات المستهلك والصناعة.

وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة عام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.