نيكاي يهبط وسط عزوف عن المخاطرة مع تراجع شعبية آبي

هبطت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى فيما يزيد على أسبوع اليوم الاثنين مع تراجع معظم القطاعات إذ تضررت الثقة جراء تراجع سريع لمستوى التأييد لرئيس الوزراء شينزو آبي في استطلاعات الرأي بعد فضيحة قضية محاباة للأقارب.



وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضا 0.9% إلى 21480.90 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ التاسع من مارس ونزل عن متوسط 25 يوما البالغ 21674.28 نقطة.



وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% ليسجل 1719.97 نقطة ونزل 32 من 33 قطاعا فرعيا.



وانخفضت أسهم شركات التصدير ليفقد تي.دي.كيه 1.5% و تايو يودن 2.4% وباناسونيك 2.1%.



وتراجعت أسهم شركات السمسرة وخسر نومورا القابضة 1% ودايوا للأوراق المالية 1.5%.