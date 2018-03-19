Christian Bittar ذئب مالي جديد في لندن!

اعترف Christian Bittar بدوره بفضيحة التلاعب بأسعار الفائدة، ليسير على خطى جوردان بيلفورت، أو ما كان يعرف بـ "ذئب وول ستريت" وبنفس طريقة سقوطه، ولكن هذه المرة في لندن.

الذئب الجديد Christian Bittar كان من أعلى المتداولين راتبا في #دويتشه_بنك حتى إنه حصل على 126 مليون دولار علاوة سنوية في العام 2008 كما ذكرت بلومبيرغ.

وبعد 6 أعوام من التحقيقات المكثفة من السلطات الإنجليزية فيما يعرف بفضيحة التلاعب بأسعار الفائدة اعترف Bittar بالاتهامات الموجه ضده، ومن المرتقب أن تنظر المحكمة قريبا بفترة حبسه.

يذكر أنه تم تغريم #دويتشه بنك مبلغ 2.5 مليار دولار في عام 2015، فيما يتعلق بالتلاعب بأسعار الفائدة.