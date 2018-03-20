السعودية تعيد فتح الطرح الخامس من الصكوك للمرة الثانية

أعلنت #وزارة_المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي، عبر إعادة فتح طرحها الخامس "السابق 01-2018" للمرة الثانية، والذي تم في يناير للعام الحالي تحت #برنامج_صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4.850 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم إصدار 01-2018 الكلي 17.920 مليار ريال سعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى تبلغ 2.600 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2023، والشريحة الثانية تبلغ 1.850 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025، والشريحة الثالثة تبلغ 0.400 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2028.

الإصدار الخامس

في يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية انتهاء استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي الخامس تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وكشفت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال.

وأنهت وزارة المالية في فبراير استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على الإصدار الخامس الذي تم في يناير الماضي، ليبلغ حجم الإصدار الكلي 13 مليار ريال بعد زيادة 7.2 مليار ريال.

وتم تقسيم الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح، الأولى وتبلغ 5.370 مليار ريال تستحق في عام 2023، والثانية بمبلغ 1.7 مليار ريال تستحق في عام 2025، أما الشريحة الثالثة بقيمة 150 مليون ريال تستحق في عام 2028.

إقبال كبير

كان إصدار إضافي للطرح الرابع من الصكوك الحكومية بالريال قد استقطب أكثر من 10 مليارات و300 مليون ريال، لتصل نسبة التغطية إلى 216%.

وكانت وزارة المالية قد أعادت فتح طرحها الرابع لبرنامج الصكوك بالريال السعودي الذي جرى في أكتوبر، للمرة الثانية أيضاً.

يذكر أن حجم إعادة فتح الإصدار الرابع للمرة الثانية تم تحديده بما يقارب 4 مليارات و800 مليون ريال، حيث سبقته إعادة فتح أولى بـ6.7 مليار ريال، ومع إقفال الإصدار بالكامل، أصبحت قيمته الإجمالية نحو 21.5 مليار ريال.

وهذه أبرز إصدارات الصكوك في السعودية :

*أبريل 2017 (صكوك دولية)

إصدار 9 مليارات دولار

طلبات 33 مليار دولار

تغطية %366

*يوليو2017 صكوك محلية (الطرح الأول)

إصدار17 مليار ريال

طلبات 51 مليار ريال

تغطية %300

*أغسطس 2017 صكوك محلية (الطرح الثاني)

إصدار 13 مليار ريال

طلبات 38 مليار ريال

تغطية %295

*سبتمبر 2017 صكوك محلية (الطرح الثالث)

إصدار 7 مليارات ريال

طلبات 24 مليار ريال

تغطية %350

*أكتوبر 2017 صكوك محلية (الطرح الرابع)

إجمالي 21.5 مليار ريال

الإضافة الأولى على الطرح الرابع:

إصدار 6.7 مليار ريال

طلبات 19.8 مليار ريال

التغطية %296

الإضافة الثانية على الطرح الرابع:

إصدار 4.8 مليار ريال

طلبات 10.3 مليار ريال

التغطية %216

*يناير 2018 صكوك محلية (الطرح الخامس)

إصدار 5.85 مليار ريال

إعادة فتح الطرح الخامس

إصدار 7.2 مليار ريال