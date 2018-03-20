قطر تبيع أصولاً في الصين وهونغ كونغ بـ665 مليون دولار

يتواصل مسلسل تخارج #قطر من استثماراتها الأجنبية بعد المقاطعة الرباعية العربية لها، مع عزم #جهاز_قطر_للاستثمار بيع حصة 23% من شركة Lifestyle International في #هونغ_كونغ، وشركتها التابعة في #الصين، مقابل 665 مليون دولار.

ويمثل سعر البيع هذا خصماً بنحو 4% لكل سهم، بالمقارنة مع سعر إغلاق سهم Lifestyle International في الجلسة الأخيرة في هونغ كونغ، وخصماً بنحو 5% عن سعر السهم في الصين.

وأكدت المالكة الرئيسية لشركة Lifestyle International وهي شركة Thomas Lau أنها ستشتري 75% من أسهم الشركة المطروحة للبيع في هونغ كونغ، و50% من أسهم الشركة في الصين، على أن يتم طرح ما تبقى على مستثمر خارجي.

مسلسل التخارجات مستمر

قبل أيام، أعلنت شركة #الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز #قطر للاستثمار، عن بيع حصة 4.6% في شركة Veolia الفرنسية التي تعمل في مجال إمدادات المياه، وإدارة النفايات، والطاقة وخدمات النقل. وتبلغ قيمة الحصة التي باعتها الديار القطرية 640 مليون دولار.

ومن أبرز عمليات التخارج التي قامت بها قطر أخيراً بعد المقاطعة الرباعية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة:

تقليص الحصة في "روسنفت" من 9.75% إلى 4.7%

خفض الحصة في بنك "كريدي سويس" إلى 4.94%

بيع أسهم في "تيفاني" للمجوهرات بقيمة 417 مليون دولار

بيع 4.6% من "فيوليا" الفرنسية بـ640 مليون دولار