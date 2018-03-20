نيكاي يهبط مع تراجع أسهم التكنولوجيا وحذر المستثمرين

هبط المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء بفعل انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا المحلية مقتفية أثر نظيراتها الأميركية في وول ستريت، لكن التراجع كان محدودا مع امتناع مستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتراجع المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 0.5% إلى 21380.97 نقطة فيما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1716.29 نقطة.

وتفادى عدد كبير من المستثمرين التعاملات في السوق قبل عطلة عامة في اليابان واجتماع مجلس الاحتياطي الذي يستمر يومين ومن المتوقع أن يتمخض عن قرار برفع أسعار الفائدة.

وهبطت شركات صناعة معدات أشباه الموصلات اليابانية لتفقد طوكيو الكترون 1.2% وياسكاوا الكتريك كورب لإنتاج الأجهزة الكهربائية 2.6%.

وانخفضت أسهم شركات صناعة الأدوية، مع تراجع أسهم تاكيدا للأدوية 1.2% وايساي 1.9%.