100 مليار دولار فرص استثمارية تطرحها الكويت اليوم

تنطلق اليوم فعاليات "ملتقى الكويت للاستثمار 2018" ولمدة يومين بتنظيم مشترك من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وينعقد الملتقى في قصر بيان ومركز جابر الأحمد الثقافي.

ويهدف الحدث الدولي إلى تسليط الضوء على ما توفره الكويت من فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، سوف يتم الكشف عنها خلال فعاليات المؤتمر، حسب بيان صادر عن منظمي الملتقى.

وتأتي الفرص في إطار الشراكات الاستثمارية والصفقات الاستراتيجية التي تطلقها الكويت في قطاعات عديدة أبرزها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الكهرباء والماء، التنمية الحضرية والإسكان، الرعاية الصحية، التعليم، النقل، السياحة، والمتوقع لها أن تقدم عوائد مجزية وطويلة الأمد للمستثمرين.

وحسب هيئة تشجيع الاستثمار فإن الكويت توفر للمستثمرين طيفا واسعا من المحفزات التي تتضمن ملكية أجنبية كاملة لتأسيس الشركات القانونية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى الإعفاء الضريبي حتى 10 أعوام والإعفاء من الرسوم الجمركية على المشاريع.