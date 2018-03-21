الذهب يصعد مع هبوط الدولار وترقب الأسواق لأفق الفائدة

صعدت أسعار #الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع #الدولار في ظل ترقب المستثمرين لما سيسفر عنه اجتماع مجلس#الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، لاستقاء المؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية والذي قد يحد من الطلب على المعدن مستقبلا.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1315.84 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار قد تراجعت لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عندما سجلت 1306.91 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأميركية تسليم أبريل 0.27% إلى 1315.40 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0.2% إلى 90.195، بعدما قفز إلى 90.445 أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ أول مارس.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.27 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5% أيضاً إلى 944.90 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم 0.2% إلى 980.50 دولار للأوقية.