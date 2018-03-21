زيادة رأسمال "مصنع الصمعاني" لـ15 مليون ريال

وافقت #هيئة_السوق_المالية السعودية على طلب شركة #مصنع_الصمعاني للصناعات المعدنية زيادة رأس مالها من 11.25 مليون ريال، إلى 15 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم.

وسيتم منح السهم المجاني لكل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 750 ألف ريال، من بند "الأرباح المتبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 1.125 مليون سهم إلى 1.5 مليون سهم، بزيادة قدرها 375 ألف سهم، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.