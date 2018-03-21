"سويكورب وابل ريت" يستهدف عوائد للمستثمرين بـ7.7%

كشف صندوق "سويكورب وابل ريت" أنه يستهدف تقديم عائدا صافيا للمستثمرين يبدأ من 7.7% في العام الحالي 2018م، ويستهدف أن يصل إلى 8.30% في عام 2020م. أما بالنسبة لـ" سويكورب" فإنها تستهدف لعام 2018 عائداً اجمالياً يبلغ 8.60% وصافيا يبلغ 7.70%، وتستهدف لعام 2019 عائداً اجمالياً يبلغ 9.04% وصافياً يبلغ 8.14%، وتستهدف لعام 2020 عائداً اجمالياً يبلغ 9.20% وصافياً يبلغ 8.30%.

وقالت شركة "سويكورب"، أن أصول الصندوق تتميز بمواقعها البارزة والمتنوعة جغرافياً في مناطق متسارعة النمو ومحدودة المنافسة حيث بعضها يكاد يكون نشاطه الوحيد في منطقته.

وأرجعت تميز الأصول إلى كون المجمعات تحظى بميزة الريادة في مواقعها واستباق المنافسين، واستغلال ميزة الطلب العالي المقترن بضعف العرض في المدن الداخلية والغير مخدومة، وتلبية لرغبات المستهلكين بتوفير مختلف البضائع والمنتجات التي يتطلعون إلى توفرها في مناطقهم.

وأضافت أن جميع الأصول تشغل بمزيج من العلامات التجارية المميزة والمرغوبة من المتسوقين في السوق السعودي، ويزيد عدد المستأجرين فيها عن 420 مستأجر، كما تتميز بعض العقود بطول أجلها، وتتمتع أغلبها ببند الزيادة السنوية في قيمة الإيجار.

وأشارت إلى أن الأصول تتمتع بنسبة إشغال عالية بلغت 96.38% كمتوسط من المساحة الكلية القابلة للإيجار وذلك على الرغم من حداثة بناء أصول الصندوق وتشغيلها.

يجدر الإشارة إلى أن شركة "وابل العربية للاستثمار"، المستثمر الرئيسي في صندوق "سويكورب وابل ريت" بحصة تناهز نسبة 53% تعد واحدة من أهم شركات التطوير العقاري في المملكة ومتخصصة في مجال تطوير المراكز التجارية والتسويقية العائلية، كما تمتلك 23 من مراكز التسوق في جميع أنحاء المملكة.

ويطرح صندوق "سويكورب وابل ريت" للجمهور 35.40 مليون وحدة، بسعر 10 ريالات سعودية للوحدة الواحدة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للطرح 354 مليون ريال سعودي، تمثل 30% من حجم الصندوق البالغ 1.18 مليار ريال سعودي.ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 500 ريـال سـعودي، وتبدأ فتـرة الطـرح الأولى للصندوق اعتبـاراً مـن 19 مارس 2018، وتسـتمر لمدة 15 يوم عمل تنتهي في 8 ابريل 2018، وذلك عبر الجهات المالية المستلمة المتمثلة في بنك البلاد والبنك الأهلي ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وشركة الجزيرة للأسواق المالية وقنواتهم الإلكترونية.