طرح 25% من أسهم "البابطين" في السوق الموازية "نمو"

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة البابطين القابضة للاستثمار وطرح 5,700,000 سهم تمثل 25.3% من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كافٍ من موعد بداية الطرح.

ويجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

كما تعتبر موافقة الهيئة على الطرح نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.