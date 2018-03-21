مكاسب لسهمي الدار وإعمار بعد إطلاق الشراكة بينهما

قال وائل مهدي، مدير التداول ضمان للأوراق المالية أن سوقي دبي وأبوظبي تفاعلتا بشكل كبير من خلال أحجام وقيم التداولات بعد توقيع شركتي العقارات الإماراتيتين #الدار و #إعمار اتفاقية "لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار)".

وأضاف مهدي أن سهم الدار العقارية ارتفع في مطلع الجلسة قرابة 6% وسط زخم وتداولات ويحافظ على 5% من مكاسبة إعمار يعود فوق مستويات 6 دراهم ويصل إلى 6.6 دراهم.

وأشار مهدي إلى أن دخول سيولة على السوق بشكل واضح وخصوصاً على كلا السهمين بعد هذة الاتفاقية هي ترجمة للرؤية الحكيمة للقيادة في التوسعات الاستثمارية والتطلعات إلى مشاريع عالمية بهذة الشراكة مابين أكبر شركتين من ناحية المشاريع في المحفظة العقارات الاستثمارية والتي تتعدى 32 مليار درهم. وأضاف "اعتقد أن اضافة هذا الكم من المشاريع ودخول هذة الشراكة حيز التنفيذ سيؤتي بثمار جيدة وينعش من جديد القطاع العقاري في الدولة، واعتقد أن انعكاسة على السوق لن يكون محدوداً على سهمي الدار وإعمار وإنما ستدخل سيولة على السوق مرة أخرى وسيعود النشاط وإن كان تحسن السيولة مركزة على السهمين لكن اعتقد أن الجلسات القادمة سنرى تحسن بشكل عام على أسواقنا".

وأضاف، "تنشئ الدار العقارية أكثر من مشروع، السعديات قروب في أبوظبي والتعامل الداخلي بشكل أكبر في إعمار والتوسعات الداخلية من خلال المشاريع التي تم الاعلان عنها والمشروع الخاص بإعمار "فرونت بيتش" أو مشروع السعديات هذا التوسع الداخلي بالنسبة لإعمار مهم جداً وخصوصاً الدخول في شراكة مع أكبر شركة عقارية في أبوظبي يعطي مجال أوسع للتوسع داخلياً. الوضع الداخلي لإعمار يساعدها أيضاً في تحديث الوجهات الداخلية في الوضع الراهن وهو الشأن الأهم بالنسبة لإدارة إعمار. وهي فرصة جيدة للدار بالتوسع خارجياً".