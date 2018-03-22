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إدراج وحدات "صندوق دراية ريت" الاثنين بسوق السعودية

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت #السوق_المالية_السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق دراية ريت اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 26 مارس، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتتيح #صناديق_الاستثمار_العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

كلمات دالّة

#السوق المالية السعودية, #صناديق الاستثمار العقارية

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