بعد هذه الخطوة.. سترتقي بورصة الكويت لسوق ناشئة متقدمة

قال مدير هيئة أسواق المال الكويتية بالإنابة، مشعل العصيمي، إن الهيئة تستهدف ترقية #بورصة_الكويت إلى مرتبة السوق الناشئة المتقدمة على #مؤشرات_فوتسي، وذلك بعد المرحلة الرابعة لتطوير السوق.



وأوضح العصيمي، للصحافيين على هامش مؤتمر لهيئة أسواق المال، أن "ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة السوق الناشئة المتقدمة ستكون خطوة غير مسبوقة في مجلس التعاون ودول المنطقة".



ويتكون مشروع تطوير السوق من أربع مراحل، تم تنفيذ الأولى منها في مايو أيار 2017، وستبدأ المرحلة الثانية في الأول من أبريل نيسان ثم الثالثة بنهاية العام الحالي، على أن تكون المرحلة الرابعة في 2019.

وكان شركة "فوتسي راسل" قد قررت ترقية البورصة الكويتية الى #قائمة_الأسواق_الناشئة في أكتوبر الماضي، بعد أن ظلت على قائمة الانتظار لمدة 9 سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد آنذاك، في مقابلة مع "العربية" أن الإجراءات التي جرت من جانب الكويت، استغرقت فترة سنتين من العمل في عدة جهات تحت مظلة هيئة أسواق المال، في تحقيق هذه النتيجة من الترقية.

وأشار إلى منظومة أكبر من التطوير في سوق الكويت للأوارق المالية، لمدة 5 سنوات لتطوير بورصة الكويت وجعلها في مصاف الأسواق العالمية، متوقعا أن تعكس حصة سوق الكويت من مؤشر الأسواق الناشئة، حجم السوق الكويتي، وستكون أكثر من 0.1% بكل تأكيد.