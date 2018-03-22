طرح 3 مشروعات للاكتتاب بالكويت بقيمة تفوق مليار دولار

توقع مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت مطلق الصانع في مقابلة مع قناة "العربية"، أن يتم في الأسابيع القليلة المقبلة دعوة المواطنين الكويتيين إلى الاكتتاب المنتظر في #شركة_الزور الأولى للكهرباء، وهي أول شركة شراكة تطلقها الهيئة، وذلك بعد أن تنتهي بعض الإجراءات القانونية والرقابية.

وأضاف أنه سيتم طرح 50% من الشركة للمواطنين حسب القانون، مشيرا إلى أن الاكتتاب سيكون لمن يرغب من المواطنين، وستوزع الحصص حسب الإقبال.

وأوضح الصانع أن لدى الهيئة 3 مشاريع ضخمة يتجاوز رأسمالها المليار دولار لكل مشروع، ستطرح على شكل شركات بنظام الشراكة وسيكون للمستثمر الاستراتيجي فيها نسبة لن تقل عن 26% وللمواطنين الكويتيين 50% والباقي للحكومة.

وأشار إلى إغلاق مالي قريب لمشروعي الصرف الصحي ومعالجة النفايات، فيما سيتم طرح مشروع #المدن_العمالية هذه السنة بطاقة 20 ألفا.

وقال الصانع "نعمل مع وزارة الكهرباء لطرح المرحلة الثانية والثالثة من الزور".