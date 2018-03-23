الذهب يقفز مع اضطراب الأسواق بفعل الرسوم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة في الوقت الذي دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، مذكرة قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، ما دفع بكين إلى حث الولايات المتحدة على "التراجع عن حافة الهاوية".

وللرسوم فترة مشاورات تبلغ 30 يوما، ما يتيح مجالا أمام التوصل إلى تسوية، لكن المستثمرين يخشون من أن حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تتطور إلى تبعات سلبية محتملة على النمو العالمي.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية والدولار الأميركي وعوائد السندات الأميركية.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية.

ويتلقى المعدن الأصفر المقوم بالدولار أيضا دعما من ضعف العملة الأميركية وتراجع عوائد السندات، ما يضفي المزيد من الجاذبية على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1340.66 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 20 فبراير/شباط عند 1343.06 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل/نيسان 1% إلى 1340.90 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب بقوة هذا الأسبوع بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) توقعات لوتيرة زيادات لأسعار الفائدة كانت أقل قوة مما توقعه المستثمرون.

وارتفع الذهب 2.1% هذا الأسبوع في أكبر زيادة خلال خمسة أسابيع بالقرب من أعلى مستوى في عام ونصف العام عند 1366.07 دولار للأوقية، والذي لامسه في يناير/كانون الثاني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 16.51 دولار للأونصة، وصعدت 1.3% هذا الأسبوع.

وربح البلاتين 0.5% مسجلا 951.74 دولار للأونصة ليتجه صوب الارتفاع بنسبة 1% هذا الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.3% إلى 982.60 دولار للأونصة.