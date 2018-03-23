العملات الرقمية تلتقط أنفاسها بعد موجة خسائر عنيفة

التقطت العملات الرقمية أنفاسها خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد موجة خسائر عنيفة تكبدت خلالها عشرات المليارات من الدولارات.

وتمكنت العملات الإلكترونية من تعويض جزء من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري بقيادة "بيتكوين" التي سيطرت على أعلى نسبة من المكاسب الإجمالية.

ومنذ تعاملات الأحد الماضي، حققت العملات الرقمية مكاسب بلغت نحو 27.3 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من نحو 295.4 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 322.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الجمعة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 9.24%.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، صعدت عملة "بيتكوين" التي تتصدر سوق العملات الرقمية من حيث القوة والانتشار بنسبة 9.36% منذ تعاملات الأحد الماضي وحتى صباح اليوم الجمعة، بعدما ارتفعت من مستوى 7718 دولارا لتسجل نحو 8441 دولارا مضيفة نحو 723 دولارا.

وصعدت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" بنسبة 9.41% مرابحة نحو 12.3 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 130.6 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 142.9 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة.

وارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.58% بعدما ارتفعت من نحو 517 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 520 دولارا في تعاملات صباح اليوم مضيفة نحو 3 دولارات فقط.

وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 0.78% بعدما ربحت نحو 0.4 مليار دولار مرتفعة من مستوى 50.8 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 51.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وصعدت عملة "ريبل" بنسبة 5% مضيفة نحو 0.03 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 0.60 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 0.63 دولار في تعاملات صباح الجمعة.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة "ريبل" من مستوى 23.6 مليار دولار إلى مستوى 24.8 مليار دولار رابحة نحو 1.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5.08%.

وارتفعت عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 5.91% مضيفة نحو 54 دولارا بعدما صعدت من نحو 913 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 967 دولارا في تعاملات صباح الجمعة.

وارتفعت القيمة السوقية لـ "بيتكوين كاش" بنسبة 5.8% رابحة نحو 0.9 مليار دولار بعدما صعدت قيمتها السوقية من مستوى 15.5 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 16.4 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة.

كما صعدت عملة "ليتكوين" بنسبة 6.75% مرتفعة من مستوى 148 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 158 دولارا في تعاملات صباح اليوم.

وصعدت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ليتكوين" من مستوى 8.2 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 8.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 7.31% بعدما أضافت نحو 0.6 مليار دولار.