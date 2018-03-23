71 مليار جنيه أرباح الأسهم المصرية في 15 جلسة بشهر مارس

للأسبوع السادس على التوالي حققت الأسهم المصرية ارتفاعات أسبوعية، بدعم المشتريات القوية للمستثمرين والأجانب، مقابل مبيعات للمستثمرين المصريين والعرب.

وسجلت المؤشرات قمماً ومستويات تاريخية جديدة خلال جلسات الأسبوع الماضي رغم عمليات جني الأرباح التي استمرت طوال جلسات الأسبوع، حيث لامس المؤشر الرئيسي مستوى 17300 نقطة مسجلاً بذلك أعلى مستوى على الإطلاق.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال 15 جلسة تداول منذ بداية الشهر الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 71.4 مليار بنسبة ارتفاع تقترب من 8% بعدما صعد من مستوى 892.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الشهر الماضي ليسجل نحو 963.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 10.49% بعدما أضاف نحو 1621 نقطة منذ بداية الشهر الجاري، مرتفعاً من مستوى 15443 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 17064 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.88 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.6 مليار جنيه.

وهبط سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.69% خلال تعاملات الأسبوع مسجلاً مستوى 87.35 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 491.8 مليار جنيه، وبحجم تداولات بلغ 5.5 مليون سهم.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 1.97% مضيفاً نحو 17 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 861 نقطة خلال إقفال جلسات الشهر الماضي ليسجل نحو 878 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 6.88% مضيفاً نحو 145 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2106 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي ليسجل مستوى 2251 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء خلال تعاملات الأسبوع بصافي بلغ نحو 1.4 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بقيمة 955 مليون جنيه و464.3 مليون جنيه على التوالي.