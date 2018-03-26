وحدات صندوق "دراية ريت" تخسر 10% مع بدء التداول

بدأ اليوم الاثنين إدراج وبدء تداول وحدات صندوق دراية ريت في #سوق_السعودية ضمن قطاع#الصناديق_العقارية المتداولة، ليكون خامس الصناديق العقارية المدرجة بالسوق السعودي خلال 2018.

وقد تراجعت وحدات صندوق #دراية_ريت في مطلع التعاملات بنحو 9.9%، إلى 9.01 ريالا.

وأعلنت السوق المالية السعودية ( #تداول)، في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق دراية ريت اعتباراً من يوم الاثنين 26 مارس، بالرمز 4339، بنسبة تذبذب يومي 10%.

وأشارت الهيئة إلى أن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، يتمثل في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وكشفت نتائج الاكتتاب في صندوق دراية ريت، تغطية الاكتتاب بنسبة 125%، حيث بلغت حصيلة قيمة طلبات الاشتراك نحو 451 مليون ريال، وبلغ عدد المشتركين 10.56 ألف مشترك، من الأفراد والمؤسسات.

وكان الاكتتاب في "دراية ريت" قد بدأ في 27 ديسمبر 2017، وانتهى في 7 يناير 2018.

قال محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية أن صندوق دراية ريت هو صندوق عقاري متداول يحتوي على أكثر من 15 أصل عقاري موزعة على 6 مدن في المملكة وعدد كبير من القطاعات بين القطاع السكني والتجاري والمستودعات والفنادق، وغيرها من القطاعات الأخرى ويعتبر أكثر الصناديق تنوعاً من ناحية التنوع الجغرافي والقطاعات التي يستثمر بها الصندوق.

وأضاف أن الصندوق يعتبر أحد أكبر 5 صناديق عقارية متداولة في المملكة ويحقق عائد جذاب على سعر الإكتتاب بحوالي 7,22%.

ويبلغ إجمالي أصول الصندوق المراد الاستحواذ عليها 1.09 مليار ريال، على إجمالي مساحات بناء مرخص لها تبلغ 235.44 ألف متر مربع.

وشهد عام 2018 إدراج وبدء التداول على 4 صناديق هي "جدوى ريت ـ الراجحي ريت ـ الأهلي ريت 1 ـ مشاعر ريت".