الليرة التركية تواصل هبوطها الحاد لأدنى مستوى بـ28 عاما

سجلت #الليرة_التركية أضعف مستوى لها أمام الدولار منذ قرابة ثلاثة عقود خلال جلسة نهاية الأسبوع، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

فقد شهدت الليرة جلسة صعبة في الأسواق الآسيوية، حيث هوت خلال 15 دقيقة فقط، بنسبة 2.3%، مسجلة أضعف مستوى منذ 28 عاما.

وجاءت معظم التخارجات من #العملة_التركية من المستثمرين في اليابان الذين أصيبوا بالذعر وهلعوا لبيع الليرة بهدف تفادي الاستثمار في الأصول عالية المخاطر.

وتكبدت الليرة التركية خسائر بنسبة 4.4%، منذ بداية الشهر الجاري وسط المخاوف حيال تضرر #الاقتصاد_التركي مع ارتفاع معدل التضخم إلى 12%.

وما لا يساعد العملة هو حالة القلق المتزايدة من دخولها في "دوامة انخفاضات" نتيجة ضعف سعر الصرف، ما يزيد وضع التضخم سوءا الذي بدروه يضغط على العملة التركية.

وتعاني تركيا من تفاقم عجز الحساب الجاري، ما يجعل اقتصادها عرضة للصدمات الخارجية، حيث أدى تدني معدل الفائدة ومواصلة تفاقم العجز بأن تصبح الليرة في محط الأنظار وسط بيئة العزوف عن المخاطرة.

وبحسب المحللين فإن الحل الوحيد أمام تركيا، هو رفع معدل الفائدة، ولكن من غير الواضح ما إذا ستسمح شهية واضعي السياسة باتخاذ هذه الخطوة.