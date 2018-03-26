هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "الخزف السعودي"

أعلنت #هيئة_السوق_المالية في #السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة #الخزف_السعودي زيادة رأسمالها من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال.

وستتم الزيادة بحسب بيان على موقع #تداول بمنح سهم مجاني مقابل كل خمسة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 100 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 50,000,000 سهم إلى 60,000,000 سهم، بزيادة قدرها 10,000,000 سهم، على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.