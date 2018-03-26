انحسار مخاوف الحرب التجارية "تقفز" بالأسهم الأوروبية

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الاثنين، وسط تفاؤل بأن التحول للحماية التجارية في السياسة الأميركية، ربما يكون انتقائياً ومؤقتاً أكثر مما كان يُخشى من قبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بينما زاد المؤشر داكس الألماني الحساس للصادرات 0.3%.

وقال رئيس الأبحاث في أكسيندو ماركتس مايك فان دولكن "مُنحت بالفعل إعفاءات من رسوم الصلب والألمنيوم لشركاء تجاريين مهمين آخرين (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي)، مما يشير إلى أن الرئيس الأميركي يستغل هذا التوجه كوسيلة ضغط تفاوضية أكثر من كونها نية حقيقة للبدء في حرب تجارية" .

وأشار إلى رد فعل "محسوب" و"هادئ" من الصين حتى الآن.

وصعد المؤشر ايبكس الإسباني 0.2% نتيجة تجدد التوترات بشأن الأوضاع السياسية في منطقة كتالونيا.

وبين الأسهم القيادية كان أكبر تحرك لسهم روش الذي زاد 1.2% حيث أعلنت الشركة نتائج إيجابية لأحد عقاقيرها.

وساعدت الأنباء مؤشر قطاع الصناعات الدوائية الذي صعد 0.6% ، متصدرا مكاسب القطاعات.